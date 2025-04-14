سوريا: أهالي ’برزة’ يعتصمون للمطالبة بمعرفة مصير أبنائهم

اعتصم أهالي المعتقلين من أبناء مساكن برزة في ساحة الأمويين وسط العاصمة السورية دمشق للمطالبة بكشف مصير أبنائهم وأسباب اعتقالهم من قبل ما يسمى الامن العام التابع لحكومة الجولاني الارهابية.

وأكد الأهالي أن الاعتقال تعسفي ولا يوجد أي مبرر له، مطالبين الحكومة السورية المؤقتة بكشف مصير المعتقلين ومراكز توقيفهم.

وكانت قوة من الأمن العام التابعة للحكومة الجولاني الارهابية قد اقتحمت حي مساكن برزة في محيط العاصمة السورية يوم أمس الأحد، واعتقلت 50 شاباً من أبناء المنطقة، من بينهم طلاب جامعات و"بكالوريا"، من دون ذكر الأسباب، ما خلق حالة من الغضب الشعبي.

وفي إثر ذلك، حاول أهالي المعتقلين قطع طريق قوات ما يسمى بـ "الأمن العام" ومنعهم من اعتقال أبنائهم.