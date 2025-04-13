العراق يرسل 36 طنا من المساعدات الطبية إلى لبنان بتوجيه من وزير الصحة

صرّحت وزارة الصحة العراقية، اليوم، بأن الوزير صالح مهدي الحسناوي وجه بإرسال 36 طنا من المساعدات الطبية إلى مستشفيات لبنان، في إطار الدعم الإنساني المقدم من العراق إلى الدول الشقيقة، حيث ذكرت الوزارة في بيان، أنها سلمت الوجبة الأولى من هذه المساعدات إلى الجانب اللبناني، بحضور اللجنة المشكلة لهذا الغرض وممثل وزارة الصحة اللبنانية، مشيرة إلى أن الوجبة الثانية سترسل الأسبوع المقبل.

ويأتي هذا الدعم امتدادا للمساعدات التي قدمها العراق إلى كل من فلسطين ولبنان بعد أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي شملت الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود، إضافة إلى مساعدات إغاثية أخرى، تأكيدا على موقف العراق الداعم للقضايا الإنسانية في المنطقة.