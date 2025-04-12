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مجتمع منحل وقذر ,,, فضيحة مدوية في إسرائيل.. ابنة وزيرة الاستيطان: تعرضت للاعتداء الجنسي من والدي


كشف شوشانا ستروك ابنة وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك عن تعرضها للاعتداء الجنسي من والديها، اللذين وثقا جريمتهما بفيديو مصور.

وفي مقطع مصور على وسائل التواصل الاجتماعي، قالت شوشانا: "مرحبا.. أردت أن أشارككم شيئا، بعد فترة طويلة من إخفائه، اسمي شوشانا ستروك، تعرضت للاعتداء الجنسي عندما كنت طفلة من قبل والدي".

وتأثرت شوشانا نفسيًا بما تعرضت له وغادرت إسرائيل، وبعد فترة عادت إلى تل أبيب لتتقدم قبل نحو شهر ونصف بشكوى إلى الشرطة الإسرائيلية ضد والديها بتهمة "الاعتداء الجنسي عليها".

لكن السلطات الإسرائيلية سارعت إلى فرض حظر على نشر القضية وتفاصيلها، إلى أن ظهرت الضحية أخيرا لتكشف الفضيحة.

ودعت شوشانا ستروك السلطات إلى توفير الحماية لها حتى من عائلتها، وقالت: "عدت الآن مع زوجي إلى إسرائيل، بعد أن أدركت أنني في الواقع تعرضت لتهديدات من قبل عناصر إجرامية، أطلب من شرطة إسرائيل حمايتي من هؤلاء العناصر الإجرامية ومن عائلتي".

يذكر أن وزيرة الاستيطان الإسرائيلية ستروك، معروفة بعدائها الشديد للفلسطينيين، وتطرفها تجاههم، إذ كانت من أبرز المعارضين لصفقة تبادل الأسرى وإنهاء الحرب على غزة.

وفي 12 يناير الماضي، قالت ستروك: "كل الجهد المبذول لتنظيف القطاع سوف يذهب سدى إذا أبرمت الصفقة بشروطها المطروحة".

وأوريت ستروك عضو في حزب "الصهيونية الدينية"، الذي يتزعمه وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريش.

وفي أحد تصريحاتها، أكدت أنها تدعم الاستيطان في أي مكان بإسرائيل. ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عنها قولها: "غزة بالطبع جزء من إسرائيل"، على حد زعمها.

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مجتمع منحل وقذر ,,, فضيحة مدوية في إسرائيل.. ابنة وزيرة الاستيطان: تعرضت للاعتداء الجنسي من والدي
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