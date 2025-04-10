تحت غطاء "جريمة الشرف".. إعدام فتاتين في ريف حلب

تحت اسم "جريمة شرف" قتلت فتاتان في ريف حلب الشرقي، على أيدي رجلَين من أقربائهما رمياً بالرصاص، بعدما أيام من إفراج عصابة إجرامية عنهما، اختطفتهما في وقت سابق.

وحصلت الجريمتان في مدينة منبج وبلدة مران بريف حلب الشرقي، وتنتمي الضحيتان إلى عشيرة البوبطوش، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية، فيما نشر المجرمون مقطع فيديو يتفاخرون فيه بجريمتهم، كما هو معتاد في الحالات المماثلة.

وكانت معلومات أولية أشارت إلى أن الفتاتين اختطفتا من قبل مجموعة متورطة بتجارة المخدرات، وبعد الإفراج عنهما، لم تفتح أي تحقيقات بحق الجناة، بل وجهت أصابع الاتهام إلى الفتاتين، قبل أن يتم قتل إحداهما على يد والدها، ويدعى مالك جاسم العلوان، والثانية على يد شقيقها جاسم رمضان العلوان، وسط تبريرات اعتادت المجتمعات المحلية ترديدها تحت عنوان "غسل العار".