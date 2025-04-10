حزب الله: الحكومة اللبنانية مسؤولة عن وقف الاعتداءات الإسرائيلية

شدد النائب عن كتلة "حزب الله" في البرلمان اللبناني حسن فضل الله على أن الحكومة اللبنانية هي المسؤولة عن أي جهد رسمي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، إذ ذكر فضل الله في تصريح إنه على الحكومة الالتزام بما جاء في بيانها الوزاري، مشيرا إلى أن "هناك بندا أساسيا يجب أن يكون على جدول أعمال الحكومة وهو وقف استباحة لبنان وهذه هي الأولوية الوطنية".

كما شدد على أن "الجيش الإسرائيلي ارتكب جرائم حرب ضد مدنيين عزل أمام مرأى لجنة مراقبة وقف النار والأمم المتحدة والدولة اللبنانية"، لافتا إلى إلى أن "النقاش الجدي يجب أن يركز على الحقائق المرتبطة بالاعتداءات الاسرائيلية وكيفية مواجهتها ضمن استراتيجية وطنية وحوار بين الحريصين على هذه الوطنية"،

وأضاف: "مشكلة لبنان هي في الاحتلال الإسرائيلي والاعتداء على سيادته وهذا يتطلّب تضافر جهود المخلصين لمعالجته".