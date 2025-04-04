من هو حسن فرحات الذي أعلنت إسرائيل اغتياله في صيدا بلبنان؟

أفادت مصادر لبنانية أن القيادي في حماس الذي استهدفته غارة إسرائيلية على مدينة صيدا جنوبي لبنان فجر الجمعة، هو حسن فرحات (أبو ياسر).

وأوضحت المصادر أن فرحات استشهد مع ابنه وابنته، من جراء الغارة التي استهدفت منزلهم في صيدا.

وكانت مصادر أكدت أن الطيران الإسرائيلي استهدف شقة سكنية في صيدا، مما أدى إلى استشهاد 3 أشخاص.

وفور وقوع الغارة، هرعت فرق الإنقاذ والإسعاف إلى موقع البناية المستهدفة، بينما سارع سكان إلى المكان للمشاركة في جهود الإنقاذ.

وانتشرت صور عبر منصات التواصل الاجتماعي، تظهر الشقة المستهدفة والنيرات مشتعلة فيها من جراء الغارة الإسرائيلية.

من جانبه قال الجيش الإسرائيلي في بيان، الجمعة، إنه هاجم خلال الليلة الماضية بتوجيه من القيادة الشمالية وهيئة الاستخبارات في منطقة صيدا جنوب لبنان وقتل حسن فرحات، قائد القطاع الغربي التابع لحماس في لبنان.

من هو حسن فرحات؟

حسن فرحات، المعروف بلقبه "أبو ياسر"، من بلدة البصة الفلسطينية المحتلة في قضاء عكا، كان يشغل منصبًا قياديًا في حركة حماس، وروّج فرحات لمخططات ضد إسرائيل وكان مسؤولًا عن إطلاق القذائف الصاروخية نحو منطقة تسفات (صفد) والتي أسفرت عن مقتل مجندة في الجيش الإسرائيلي وإصابة عدد أخر من الجنود في 14 من شباط 2024.

وفي نعيها له، كشفت كتائب عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحماس، عن دوره الرائد وإسهاماته المباركة في مسيرة الجهاد والمقاومة ومقارعة العدو الصهيوني على مدار سنوات طويلة وصولًا إلى معركة طوفان الأقصى، حيث شغل خلالها عدة مواقع جهادية متقدمة.

عائلة حسن فرحات

لم يكن فرحات وحيدا ضحية الغارة التي استهدفت شقة سكنية في حي الزهور بمنطقة دلاعة في صيدا، حيث أطلقت طائرة مسيّرة إسرائيلية صاروخين على الشقة التي كان يقطنها فرحات مع عائلته، واستشهد في الغارة كل من: (حسن فرحات (أبو ياسر)، حمزة فرحات: الإبن وعضو في كتائب القسّام، جنان فرحات: الإبنة".