القسام تنعى احد قيادييها في لبنان بعد استهدافه بغارة جوية اسرائيلية

نعت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- القياديَ حسن فرحات الذي اغتالته إسرائيل في صيدا بلبنان رفقة ابنته.

وقالت كتائب القسام في بيان لها اليوم الجمعة : نؤكد أن سياسة الاغتيالات الجبانة بحق أبنائنا ومجاهدينا لن تثنينا عن مواصلة طريق الجهاد والعطاء.

ومنذ 22 آذار الماضي، صعَّدت إسرائيل هجماتها على لبنان بعد ادعاء تعرّض إحدى مستوطناتها بالشمال لهجوم صاروخي مصدره الجانب اللبناني. وقد نفى حزب الله أية علاقة له بذلك