ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على غزة إلى 50,423 شهيدا و114,638 مصابا

ارتفعت حصيلة شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة الى 50,423 شهيدا، والإصابات إلى 114,638، منذ 7 تشرين الأول/ اكتوبر 2023، وفقا لوزارة الصحة في قطاع غزة.

وقالت صحة غزة في بيان الأربعاء، إنّ من بين إجمالي عدد الشهداء 1,066 منذ 18 آذار/ مارس الماضي؛ أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع، بعد وقف اتفاق وقف إطلاق النار ".

وأضافت أن 24 شهيدا، و55 إصابة وصلوا مستشفيات قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأن عددا من الشهداء ما زالوا تحت الأنقاض والركام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم