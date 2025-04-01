ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى 50399 شهيدا و 114583 مصابا

ارتفع عدد ضحايا عدوان الكيان الصهيوني على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الاول 2023، إلى 50399 شهيدا، و114583 مصابا.

وأفادت مصادر محلية، اليوم الثلاثاء، بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت، خلال الـ24 ساعة الماضية، 42 شهيدا و183 مصابا ،مشيرة إلى أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ استئناف الاحتلال غاراته على قطاع غزة، بلغت 1042 شهيدا، و2542 مصابا، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

واستأنف الكيان الصهيوني عدوانه على قطاع غزة في 18 مارس/أذار الماضي، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، لكن الاحتلال خرق بنود وقف إطلاق النار على مدار الشهرين، حيث استمر في قصفه لأماكن متفرقة من قطاع غزة، ما أوقع شهداء وجرحى، ورفض تطبيق البروتوكول الإنساني، وشدد حصاره الخانق على القطاع الذي يعيش مأساة إنسانية غير مسبوقة".