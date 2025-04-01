سوريا - لبنان - فلسطين

حصيلة جديدة لضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة


صرّحت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الثلاثاء عن ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 50.399 شهيدا، و114.583 مصابا منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023، حيث جاء في التقرير الإحصائي اليومي أنه "وصل مستشفيات قطاع غزة اليوم 42 شهيدا، بينهم شهيد واحد تم انتشاله من تحت الأنقاض، إلى جانب 183 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية".

وأوضح البيان أن "حصيلة الشهداء والاصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 1.042 شهيدا، و2.542 إصابة".

كما أضافت الوزارة "لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

كذلك أهابت "بذوي شهداء ومفقودي الحرب بضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة".

وفي ذات السايق أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اليوم عن ارتفاع عدد الضحايا الصحفيين جراء القصف الإسرائيلي للقطاع منذ الـ7 من أكتوبر إلى 209، بعد مقتل الصحفي محمد صالح البردويل.

كذلك صرّحت وكالة "وفا" بأن طائرة مسيرة إسرائيلية قصفت منزل البردويل في الحي الياباني غرب مدينة خان يونس، ما أدى لمقتله وزوجته وأطفاله الثلاثة.

هذا واستأنفت إسرائيل في الـ18 من مارس الماضي عملياتها العسكرية ضد قطاع غزة، منهية بذلك هدنة هشة استمرت لنحو شهرين، كانت قد بدأت في يناير الماضي بوساطة مصرية-قطرية-أمريكية، ونفذت سلسلة غارات جوية مكثفة وأحزمة نارية على عدة مناطق في القطاع.

فيما تسبب القصف الإسرائيلي وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، بمقتل وإصابة المئات، وسط إدانات عربية ودولية لهذا الهجوم الذي خرق وقف إطلاق النار في القطاع.

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