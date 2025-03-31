سوريا - لبنان - فلسطين

تصعيد عسكري صهيوني دموي في غزة ومجزرة أطفال في قصف متواصل على القطاع


شهد قطاع غزة، اليوم، تصعيدا عسكريا إسرائيليا واسعا، أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى، بينهم أطفال ونساء، في سلسلة غارات وقصف استهدف مناطق متفرقة من القطاع، حيث يأتي ذلك وسط ظروف إنسانية كارثية وتوجّه آلاف المدنيين نحو مراكز إيواء مكتظة، وسط استهداف إسرائيلي مباشر خلف "مجزرة أطفال" في القطاع، بحسب وصف طبية فلسطينية.

في جباليا شمال غزة، استهدف الجيش الإسرائيلي تجمعاً للمواطنين شرق المدينة، مما أدى إلى استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين. وفي مخيم البريج وسط القطاع، أصيب مواطن بعد أن ألقت طائرة مسيّرة قنبلة على ساحة مدرسة تابعة لـ"الأونروا" كانت تؤوي نازحين.

أما في مدينة غزة، فقد ارتقى 10 فلسطينيين، بينهم أطفال، إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا بشارع يافا في حي التفاح شرق المدينة. ووصل مستشفى المعمداني 3 شهداء وعدة إصابات بعد قصف منزل عائلة حمادة بالقرب من مسجد السلام في المنطقة ذاتها.

وتواصلت الموجة الدموية في المناطق الوسطى، حيث استشهد خمسة فلسطينيين في هجمات إسرائيلية على محيط منطقة الزعفران في المغازي، ومنطقة الزوايدة، وقرية المصدر.

وأصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء فورية لسكان رفح ومناطق بلديات النصر والشوكة والمناطق الإقليمية الشرقية والغربية، بالإضافة إلى أحياء السلام والمنارة وقيزان النجار، مطالبا إياهم بالانتقال إلى مراكز الإيواء في المواصي. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن عمليات النزوح تجري في ظروف "إنسانية صعبة"، مع تزايد الازدحام ونقص الموارد الأساسية.

وفي خانيونس، ارتقى 6 فلسطينيين، بينهم أطفال، جراء قصف إسرائيلي على تجمع مدني قرب مخبز الحلو وسط المدينة، كما استهدفت طائرات الاحتلال خيمة نازحين بصاروخ استطلاع في منطقة أصداء شمال غرب خانيونس، وسط صعوبات في وصول سيارات الإسعاف. كما أصيب مدنيون بعد قصف منزل في شارع جمال عبد الناصر.

وتكررت المأساة في مناطق أخرى من خانيونس، حيث استشهد طفلان في غارة على منزل وسط المدينة، بينما قتل 9 فلسطينيين، معظمهم أطفال، إثر قصف شقة سكنية في مدينة حمد شمال غرب خانيونس. كما راح 6 ضحايا جراء قصف منزل عائلة معمر في جورة اللوت، و4 آخرين في منزل عائلة مقداد غربي خانيونس، بينما سقط شهيدان في قصف منزل ببلدة عبسان الكبيرة شرقي المدينة.

وفي رفح، ألقت طائرة مسيّرة إسرائيلية قنبلة على مجموعة من المواطنين في شارع عوني ضهير، مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص، فيما أُصيب 6 آخرون في هجوم مماثل بالشارع ذاته.

تأتي هذه التصعيدات وسط صمت دولي مطبق، وتدهور حاد في الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة، حيث يعاني النازحون من نقص حاد في الغذاء والدواء والمأوى. وتواصل منظمات حقوقية ودولية تحذيراتها من "كارثة إنسانية غير مسبوقة"، داعية إلى تدخل عاجل لوقف إراقة الدماء وحماية المدنيين.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى 50357 شهيدا و114400 مصاب
تصعيد عسكري صهيوني دموي في غزة ومجزرة أطفال في قصف متواصل على القطاع
تطورات تحقيقات الأمن اللبناني في إطلاق الصواريخ مؤخرا على إسرائيل
كتائب القسام تعلن تفجير عبوة ناسفة في دبابة لجيش الاحتلال شرقي خان يونس
انتشال جثث 14 مسعفاً في غزة استشهدوا في إطلاق نار إسرائيلي
الإدارة الذاتية الكردية في سوريا تعلن رفضها تنفيذ القرارات الصادرة عن الحكومة السورية الجديدة
الجيش الإسرائيلي في العمق السوري
حكومة الإحتلال الصهيونى تصادق على مشروع استيطاني جديد وشق طرق فاصلة في الضفة الغربية
قطاع غزة: شهداء وجرحى في أول أيام عيد الفطر
السيرة الذاتية لوزراء الحكومة السورية الجديدة
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
زياد مصطفى خالد : احسنت تحليل واقعي ...
الموضوع :
مسرحية ترامب مع زيلنسكي والهدف الامريكي !!
ابو حسنين : انظرو للصوره بتمعن للبطل الدكتور المجاهد والصادق جالس امام سيد الحكمه والمعرفه السيد علي السستاني بكل تواضع ...
الموضوع :
المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني يستقبل الطبيب محمد طاهر أبو رغيف
قتيبة عبد الرسول عبد الدايم الطائي : السلام عليكم اود ان اشكركم اولا على هذا المقال واستذكاركم لشخصيات فذة دفعت حياتها ثمنا لمبادئها التي ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
م خالد الطائي : السلام عليكم, شكرا لصاحب المقال, عمي مالك عبد الدايم الطائي: خريج 1970م، تخرج من كلية العلوم بغداد ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
ام زهراء : مأجورين باىك الله فيكم ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
علاء عبد الرزاق الانصاري : الاهم صلي على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك