تصعيد عسكري صهيوني دموي في غزة ومجزرة أطفال في قصف متواصل على القطاع

شهد قطاع غزة، اليوم، تصعيدا عسكريا إسرائيليا واسعا، أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى، بينهم أطفال ونساء، في سلسلة غارات وقصف استهدف مناطق متفرقة من القطاع، حيث يأتي ذلك وسط ظروف إنسانية كارثية وتوجّه آلاف المدنيين نحو مراكز إيواء مكتظة، وسط استهداف إسرائيلي مباشر خلف "مجزرة أطفال" في القطاع، بحسب وصف طبية فلسطينية.

في جباليا شمال غزة، استهدف الجيش الإسرائيلي تجمعاً للمواطنين شرق المدينة، مما أدى إلى استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين. وفي مخيم البريج وسط القطاع، أصيب مواطن بعد أن ألقت طائرة مسيّرة قنبلة على ساحة مدرسة تابعة لـ"الأونروا" كانت تؤوي نازحين.

أما في مدينة غزة، فقد ارتقى 10 فلسطينيين، بينهم أطفال، إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا بشارع يافا في حي التفاح شرق المدينة. ووصل مستشفى المعمداني 3 شهداء وعدة إصابات بعد قصف منزل عائلة حمادة بالقرب من مسجد السلام في المنطقة ذاتها.

وتواصلت الموجة الدموية في المناطق الوسطى، حيث استشهد خمسة فلسطينيين في هجمات إسرائيلية على محيط منطقة الزعفران في المغازي، ومنطقة الزوايدة، وقرية المصدر.

وأصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء فورية لسكان رفح ومناطق بلديات النصر والشوكة والمناطق الإقليمية الشرقية والغربية، بالإضافة إلى أحياء السلام والمنارة وقيزان النجار، مطالبا إياهم بالانتقال إلى مراكز الإيواء في المواصي. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن عمليات النزوح تجري في ظروف "إنسانية صعبة"، مع تزايد الازدحام ونقص الموارد الأساسية.

وفي خانيونس، ارتقى 6 فلسطينيين، بينهم أطفال، جراء قصف إسرائيلي على تجمع مدني قرب مخبز الحلو وسط المدينة، كما استهدفت طائرات الاحتلال خيمة نازحين بصاروخ استطلاع في منطقة أصداء شمال غرب خانيونس، وسط صعوبات في وصول سيارات الإسعاف. كما أصيب مدنيون بعد قصف منزل في شارع جمال عبد الناصر.

وتكررت المأساة في مناطق أخرى من خانيونس، حيث استشهد طفلان في غارة على منزل وسط المدينة، بينما قتل 9 فلسطينيين، معظمهم أطفال، إثر قصف شقة سكنية في مدينة حمد شمال غرب خانيونس. كما راح 6 ضحايا جراء قصف منزل عائلة معمر في جورة اللوت، و4 آخرين في منزل عائلة مقداد غربي خانيونس، بينما سقط شهيدان في قصف منزل ببلدة عبسان الكبيرة شرقي المدينة.

وفي رفح، ألقت طائرة مسيّرة إسرائيلية قنبلة على مجموعة من المواطنين في شارع عوني ضهير، مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص، فيما أُصيب 6 آخرون في هجوم مماثل بالشارع ذاته.

تأتي هذه التصعيدات وسط صمت دولي مطبق، وتدهور حاد في الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة، حيث يعاني النازحون من نقص حاد في الغذاء والدواء والمأوى. وتواصل منظمات حقوقية ودولية تحذيراتها من "كارثة إنسانية غير مسبوقة"، داعية إلى تدخل عاجل لوقف إراقة الدماء وحماية المدنيين.