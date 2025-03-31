كتائب القسام تعلن تفجير عبوة ناسفة في دبابة لجيش الاحتلال شرقي خان يونس

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم الاثنين، تفجير عبوة ناسفة في دبابة إسرائيلية خلال تقدمها قرب الخط الفاصل شرق مدينة خان يونس، حيث ذكرت القسام في بيان: "تفجر دبابة صهيونية بعبوة معدة مسبقا خلال عملها قرب الخط الفاصل وتدك المكان بعدد من قذائف الهاون شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع بتاريخ 29-03-2025".

يأتي ذلك وسط إعلان الجيش الإسرائيلي عن بدء "عملية برية" في حي الجنينة برفح، واصفا الهدف منها بـ"توسيع منطقة التأمين الدفاعية في الجنوب". كما قصف موقعا في خان يونس قال إن قذائف هاون أُطلقت منه تجاه قواته.

فيما أنذر الجيش سكان ثلاث بلدات في خان يونس بضرورة إخلاء منازلهم "بشكل فوري"، بزعم استخدامها في إطلاق النار، بحسب بيان المتحدث العسكري الإسرائيلي أفيخاي أدرعي.

كما أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء لمناطق في رفح بينها النصر والشوكة والمناطق الشرقية والغربية وأحياء السلام والمنارة وقيزان النجار، وذلك تزامنا مع عملياته البرية بعدما أعلن في الأيام الأخيرة توسيع عملياته جنوبي القطاع.

يأتي ذلك في وقت يقضي أهالي غزة العيد على أنقاض منازلهم وفي زيارة أضرحة أقاربهم ووسط الدمار الذي خلفته الحرب الإسرائيلية التي اندلعت منذ السابع من أكتوبر 2023.

وفي آخر حصيلة أعلنت عنها وزارة الصحة في غزة الإثنين، فإن "حصيلة الشهداء والإصابات منذ استئناف الحرب في الثامن عشر من مارس الجاري بلغت 1001 شهيد و2359 إصابة بينهم 80 شهيدا و305 إصابات منذ أول أيام عيد الفطر، لترتفع الحصيلة الإجمالية منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 50357 شهيدا و114400 إصابة".

ويواصل جيش الإحتلال عملياته البرية في عدة مناطق بالقطاع، فيما لم تسجل محادثات لاستئناف وقف إطلاق النار والعودة إلى المفاوضات أي تقدم، إذ أعلنت حماس قبولها للمقترح الجديد الذي قدمته مصر، وفي المقابل قالت إسرائيل إنها قدمت مقترحا بديلا له بالتنسيق مع الولايات المتحدة.