الإدارة الذاتية الكردية في سوريا تعلن رفضها تنفيذ القرارات الصادرة عن الحكومة السورية الجديدة

أعلنت الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، في بيان أن "الحكومة التي جرى الإعلان عنها في دمشق، تشابهت بشكل كبير مع سابقتها، من حيث عدم أخذ التنوع في سوريا بعين الاعتبار، ومواصلة إحكام طرف واحد السيطرة عليها".

وشدد البيان على أن "أيَّة حكومة لا تعبر عن التنوع والتعدد الموجود في سوريا، لن تستطيع إدارة البلاد بشكل سليم وإخراجها من الأزمة التي تعاني منها، وإنما ستزيد من تعميق الأزمة ولن تزيل الأسباب التي أدت إلى اندلاعها، ولن نكون معنيين بتطبيق وتنفيذ القرارات الصادرة عنها".

وأعادت الإدارة الذاتية الكردية التأكيد على تمسكها "بالمطالب الأساسية التي خرج من أجلها السوريون، وهي بناء سوريا ديمقراطية تشاركية لا مركزية تضمن للجميع حق المواطنة وحق المشاركة العادلة في جميع مفاصل الحياة السياسية، وعدم تحكم جهة أو طرف واحد بمقاليد الحكم وإدارة سوريا.