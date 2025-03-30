حماس تعلن موافقتها على المقترح المصري القطري لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” اليوم، موافقتها رسميًا على المقترح الذي تسلمته من الوسطاء في مصر وقطر، بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع الجانب الإسرائيلي، وذلك بعد انتهاء جولة المفاوضات غير المباشرة التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة مؤخرًا.

وقال خليل الحية، رئيس المكتب السياسي لحماس في الخارج، في تصريح صحفي: “وافقنا على مقترح تسلمناه قبل يومين من الوسطاء في مصر وقطر، ونأمل ألا يعطله الاحتلال”.

وكانت القاهرة والدوحة قد طرحا مبادرة متكاملة تشمل مسارين متوازيين، يتضمن الأول تبادلًا مرحليًا للأسرى على مدار خمسين يومًا، فيما يشمل الثاني وقفًا تدريجيًا لإطلاق النار مرتبطًا بانسحاب مرحلي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، إلى جانب إدخال مساعدات إنسانية عاجلة، وبدء مفاوضات أوسع حول تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل وإعادة الإعمار وترتيبات ما بعد الحرب.

وتأتي موافقة حماس في ظل مساعٍ إقليمية ودولية مكثفة لإنهاء الحرب المستمرة على قطاع غزة، بينما لم يصدر بعد رد رسمي من الجانب الإسرائيلي بشأن المبادرة.