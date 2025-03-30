"سرايا القدس": فجّرنا عبوة في آلية عسكرية إسرائيلية شرق خانيونس وقصفنا منطقة التوغل بالهاون

أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، تفجير عبوة مزروعة مسبقا، في آلية عسكرية إسرائيلية توغلت في مناطق شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت "سرايا القدس": "تمكن مجاهدونا من تفجير عبوة، مزروعة مسبقا، في آلية عسكرية صهيونية توغلت في مناطق شرق خانيونس، بالتزامن مع قصفنا لمنطقة التوغل بعدد من قذائف الهاون".

وجاء ذلك بعد وقت قليل من إعلان الجيش الإسرائيلي توسيع العملية البرية في جنوب قطاع غزة، حيث جاء في بيان صادر عن المتحدث باسمه أفيخاي أدرعي: "بدأت قوات جيش الدفاع خلال الساعات الماضية عملية برية في منطقة حي الجنينة في رفح بهدف توسيع منطقة التأمين الدفاعية في جنوب القطاع، خلال العملية دمرت القوات بنى تحتية تابعة لحماس".

ويستمر الجيش الإسرائيلي بتنفيذ "التوسع التدرجي" بعملياته البرية شمالي قطاع غزة، وفي وسط القطاع في محور نتساريم، وفي جنوبه بمناطق حيي الشابورة وتل السلطان بمدينة رفح.