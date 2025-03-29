في كلمة له بمناسبة يوم القدس العالمي ... الشيخ نعيم قاسم : لن نقف مكتوفي الأيدي أمام استمرار الاعتداءات الصهيونية

الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: يوم القدس العالمي هو يوم مواجهة المستضعفين للمستكبرين

الشيخ قاسم: نحن اليوم أمام مقاومة فلسطينية متجذرة في ذلك الشعب

الشيخ قاسم: لم يعد بالإمكان العودة إلى الوراء ونحن أمام تحول كبير سيؤدي آثاره بشكل مباشر

الشيخ قاسم: الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يهزم وهو صاحب حق

الشيخ قاسم: نؤمن بأن القضية الفلسطينية هي قضية حق ونتمسك بهذه القضية ونؤمن بتحرير المقدسات

الشيخ قاسم: نعتبر أن مصلحتنا في لبنان في نصرة المستضعفين وفلسطين

الشيخ قاسم: نعلن بوضوح أننا على العهد يا قدس والدعم الذي قدمه حزب الله تجلى بشهادة سيد الأمة كتعبير حقيقي أننا مع القدس

الشيخ قاسم: "إسرائيل" تضع لبنان ضمن لائحة الضم على مستوى جنوب لبنان استيطاناً وتوطيناً

الشيخ قاسم: "إسرائيل" عدو توسعي ولن يكون لديها حد وستتجاوز كل الحدود ومقاومتنا حق مشروع ورد فعل طبيعي

الشيخ قاسم: المقاومة يمكن أن تحبط العدوان والاعتداء وتمنعه من تحقيق أهدافه

الشيخ قاسم: العدو الإسرائيلي وبدعم الطغيان الأميركي المتوحش وضع أهدافاً له وهي التوسع وإنهاء المقاومة والتحكم بمستقبل لبنان

الشيخ قاسم: منذ عقد اتفاق وقف النار باتت المسؤولية عند الدولة للخروج في لحظة معينة عن الأطر الدبلوماسية لمواجهة هذا الاحتلال

الشيخ قاسم: التبريرات الإسرائيلية لا معنى لها وشروط الاحتلال لا معنى لها وكل العالم يشهد أن لبنان مع مقاومته نفذ الاتفاق

الشيخ قاسم: لا بد من وضع حد لهذا العدوان ولا يمكن أن نقبل أن يستمر هذا المنهج

الشيخ قاسم: على الدولة اللبنانية أن تتصدى.. و"إسرائيل" لن تتمكن من أن تحقق ما تريد مع وجود المقاومة والشعب والتماسك الداخلي

الشيخ قاسم: نحن في حزب اللّه التزمنا بالاتفاق بشكل كامل لكن "إسرائيل" لم تنسحب ولا تزال تعتدي على لبنان في كل يوم

الشيخ قاسم: نحن مقاومة وشركاء في بناء الدولة ولبنان لا ينهض إلا بجميع أبنائه وعلى هذا الأساس يستقر لبنان

الشيخ قاسم: هناك أحداث حصلت عند الحدود اللبنانية السورية وأحداث تحدث داخل سوريا ولا علاقة لحزب الله إطلاقاً بهذه الأحداث