سوريا - لبنان - فلسطين

مصدر محلي سوري : فصائل مسلحة أجنبية ترفض إخلاء منازل في ريف طرطوس


 

 

 أفاد مصدر محلي سوري بأن فصائل ارهابية أجنبية استولت على عدد من المنازل في أرياف محافظة طرطوس، وسط تصاعد التوتر بين المسلحين والأهالي الذين يطالبون باستعادة ممتلكاتهم.

وقال المصدر إن ""خلال أحداث الساحل السوري، سيطر الارهابيون على عدد من القرى، منها قرية  قدموس وبيت كمونه وريحاني وقاموا بطرد سكانها الأصليين"، مشيرًا إلى أن "محاولات الأهالي لاستعادة منازلهم قوبلت برفض شديد من قبل الجماعات الارهابية الأجنبية التي تفرض سيطرتها بالقوة".

وأضاف أن "السكان يواجهون تهديدات مباشرة بالسلاح في حال محاولتهم العودة، مؤكدًا أن الجماعات الارهابية المسلحة تعزز وجودها في المنطقة عبر تحصينات عسكرية واتخاذ المنازل كمقرات لها".

ويأتي ذلك في وقت تزداد فيه المطالبات المحلية والدولية بإيجاد حلول عاجلة للأزمة في الساحل السوري، وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية جراء استمرار التهجير القسري للسكان. 

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