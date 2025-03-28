الرئيس الفرنسي: الغارات "الإسرائيلية" على بيروت خرق لاتفاق وقف إطلاق النار

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة 28 اذار/مارس 2025، ان الغارات "الإسرائيلية" على بيروت خرق لاتفاق وقف إطلاق النار، فيما لفت الى ان فرنسا ستقف إلى جانب لبنان لتحقيق سيادته وضمان أمنه.

وقال ماكرون خلال استقباله نظيره اللبناني جوزيف عون، "أود أن أعبر عن كامل تضامني مع سكان بيروت الذين شهدوا غارة إسرائيلية في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار"، مبينا، "نركز على إعادة تهيئة المؤسسات اللبنانية وإعادة الإعمار في لبنان والانتعاش الاقتصادي".

وأضاف، "سنجتمع مع أصدقاء لبنان لدعم الإصلاحات وإعادة الإعمار"، موضحا، "نؤمن بمشروع الرئيس عون لاستعادة السيادة اللبنانية والضربات على بيروت غير مقبولة، كما سنواصل الوقوف إلى جانب لبنان وملتزمون مع الولايات المتحدة والأمم المتحدة بدعم وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل".

وتابع، "على الجيش الإسرائيلي الانسحاب من النقاط الخمس في جنوب لبنان والسماح للمدنيين بالعودة إلى منازلهم، وندعم الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط"، مردفا، "تحدثت مع الرئيس السوري أحمد الشرع وشددنا على سيادة لبنان وسوريا وأهمية ترسيم الحدود بين البلدين".

كما قال الرئيس اللبناني، ان الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت هو استمرار للانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار.

واستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، نظيره اللبناني جوزيف عون في زيارته الرسمية الأولى إلى دولة غربية منذ انتخابه في يناير بمساهمة من فرنسا على أمل إطلاق عملية إصلاحات لإخراج لبنان من أزمته الراهنة.