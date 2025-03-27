سوريا - لبنان - فلسطين

مجلس الوزراء اللبناني يعيّن كريم سعيد حاكماً لمصرف لبنان


صوت مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الخميس، (27 آذار 2025) على تكليف (كريم أنطوان سعيد) بإدارة المصرف المركزي في البلاد.

وتلقى سعيد -بحسب وسائل إعلام لبنانية- تعليمه الأكاديمي في كلية الحقوق بجامعة هارفارد، حيث درس قانون البنوك بعمق وأعد أطروحته حول "قانون غلاس-ستيغال لعام 1933"، وهو القانون الذي فرض الفصل بين البنوك التجارية والبنوك الاستثمارية المضاربة، بما مكنه من فهم الفلسفة التنظيمية وراء استقرار الأسواق المالية والحد من المخاطر النظامية، إلى جانب التأثيرات المترتبة على إلغاء هذا القانون بموجب "قانون غرام-ليتش-بلايلي لعام 1999".

 يرتبط اسم كريم سعيد بما يُعرف بـ"خطة هارفارد" لحل الأزمة الاقتصادية في لبنان، التي مولتها شركة Growthgate Capital، التي يشغل فيها سعيد منصب مؤسس وشريك إداري. وهي شركة إدارة أصول بديلة تستثمر، نيابة عن Growthgate Capital، في الشركات الخاصة عبر مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يمتلك سعيد خبرة واسعة في اللوائح المصرفية، التي تشمل الأطر التنظيمية في كل من الولايات المتحدة ولبنان، وهو أيضاً عضو في نقابة المحامين في ولاية نيويورك منذ عام 1989.

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