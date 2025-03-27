حاكمة مصرف سوريا المركزي تقدم استقالتها بعد ثلاثة أشهر من توليها المنصب

قدّمت حاكمة مصرف سوريا المركزي، ميساء صابرين، يوم الخميس، استقالتها من منصبها بعد أقل من ثلاثة أشهر من توليها المنصب بشكل مؤقت، جاء ذلك في تصريح لها لوكالة "رويترز"، حيث أكدت استقالتها دون ذكر تفاصيل إضافية، إذ صرّح مسؤول سوري ومصدر في القطاع المالي للوكالة بأنه من المقرر تعيين بديل لصابرين فور الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة خلال الأيام المقبلة.

وتعد ميساء صابرين من الكفاءات المالية البارزة، إذ بدأت مسيرتها كنائب أول لحاكم المصرف منذ تشرين الثاني 2020، وتملك خبرة تفوق 15 عاما في القطاع المالي والمصرفي، حيث حصلت على إجازة وماجستير في المحاسبة من جامعة دمشق، بالإضافة إلى شهادة محاسب قانوني، وشغلت العديد من المناصب الهامة في القطاع المالي قبل أن تتقلد منصب حاكمة المصرف المركزي.