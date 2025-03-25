الأونروا تحذر من خطر يهدد مليون شخص في غزة

حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" اليوم الثلاثاء من خطر بقاء أكثر من مليون شخص في قطاع غزة بدون سلال غذائية، إذ ذكرت الأونروا" في منشور عبر "فيسبوك" إن "أكثر من مليون شخص في غزة معرضون لخطر تركهم بدون طرود غذائية، إذا لم يُسمح بدخول الإمدادات"، وفقا لموقع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة.

كما أضافت أن "الحصار المستمر يزيد الأزمة الإنسانية سوءا" ، مشددة على ضرورة أن ينتهي هذا الحصار .

وكانت "الأونروا" أعلنت أمس الاثنين نزوح 124 ألف شخص خلال أيام فقط في غزة، فيما أنهت إسرائيل وقف إطلاق النار مع "حماس" الأسبوع الماضي، عندما شنت موجة مفاجئة من الغارات الجوية، التي قتلت مئات الفلسطينيين بمختلف أنحاء القطاع.