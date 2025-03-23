فلسطين المحتلة: حصيلة ضحايا القصف الصهيونى على قطاع غزة تتجاوز 50 ألفا

صرّحت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأحد عن ارتفاع حصيلة ضحايا استئناف القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 50.021 شهيداً، و113.274 مصابا منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023، إذ جاء في التقرير الإحصائي اليومي أنه "وصل مستشفيات قطاع غزة اليوم 41 شهيدا بينهم 2 تم انتشالهما من تحت الأنقاض، إلى جانب 61 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية".

كما أوضح البيان أن "حصيلة الشهداء والاصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 673 شهيدا، و1.233 إصابة"، كما تمت "إضافة 233 شهيدا جديدا للإحصائية التراكمية للشهداء، ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادها من اللجنة القضائية المتابعة لملف التبليغات والمفقودين".

وأضافت الوزارة "لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم". كما أهابت "بذوي شهداء ومفقودي الحرب بضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة".

هذا وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل على مناطق مختلفة في جنوب قطاع غزة اليوم الأحد إلى 35 شخصا.

فيما استهدف قصف صهيوني صباح اليوم الأحد، سيارة الصرف الصحي التابعة لبلدية عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين.