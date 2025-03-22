الرئيس اللبناني يدين محاولات جرّ لبنان الى دوامة العنف

دان رئيس الجمهورية اللبناني جوزاف عون، اليوم السبت، محاولات استدراج لبنان مجددا إلى دوامة العنف، حيث ذكر عون في بيان نشرته وكالة الانباء اللبنانية: إن "ما حصل اليوم في الجنوب، وما يستمر هناك منذ 18 شباط الماضي، من عدم التزام بحرفية اتفاق وقف النار، يشكل اعتداء متمادياً على لبنان وضرباً لمشروع انقاذه الذي أجمع عليه اللبنانيون".

كما ناشد رئيس الجمهورية "أصدقاء لبنان التنبه لما يحاك ضده من أكثر من طرف معادٍ".

فيما دعا القوى المعنية في الجنوب اللبناني كافة، ولاسيما لجنة المراقبة المنبثقة عن اتفاق تشرين الثاني 2024 ، والجيش الى "متابعة ما يحصل بجدية قصوى لتلافي أي تداعيات وضبط أي خرق او تسيّب يمكن ان يشكل تهديدا للبنان".

كذلك طالب عون "قائد الجيش العماد رودولف هيكل اتخاذ الاجراءات الميدانية الضرورية للمحافظة على سلامة المواطنين، والتحقيق في ملابسات ما حصل" .