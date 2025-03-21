حماس: لم نقطع الاتصالات مع الوسطاء بشأن التوصل لاتفاق ينهي الحرب

أكدت حركة حماس، اليوم الجمعة (21 آذار 2025)، أنها لم تقطع الاتصالات مع الوسطاء بشأن التوصل لاتفاق يحقق صفقة تبادل للأسرى وينهي الحرب على قطاع غزة، نافيةً صحة تقارير صحفية إسرائيلية حول وقف المحادثات.

وذكرت الحركة في بيان، أنها "لا تزال في قلب المفاوضات، وتتابع بكل مسؤولية وجدية مع الإخوة الوسطاء".

وأضافت انها "لا تزال تتداول في مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف والأفكار المختلفة المطروحة، بما يحقق إنجاز صفقة تبادل تؤمّن الإفراج عن الأسرى، وإنهاء الحرب، وتحقيق الانسحاب".

كما نفت حركة "حماس" صحة ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بشأن قطع الاتصالات أو وقف المحادثات المتعلقة بصفقة تبادل الأسرى.

وكانت إسرائيل قد استأنفت، فجر الثلاثاء الماضي، عمليات قصف عنيف على قطاع غزة، بعد فشل جهود الوساطة لتمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أصدر تعليماته للجيش باتخاذ "إجراء قوي" ضد حماس "رداً على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".