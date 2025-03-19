سوريا - لبنان - فلسطين

الجيش اللبناني يتخذ تدابير على الحدود مع سوريا لضبط الأمن


تابع رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد جوزاف عون، التطورات الأمنية على الحدود الشمالية - الشرقية، وتلقى سلسلة اتصالات من قائد الجيش، العماد رودولف هيكل، أطلعه فيها على الإجراءات التي يتخذها الجيش لإعادة الهدوء والاستقرار إلى المنطقة، إذ شدّد الرئيس عون على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار، ووقف الاعتداءات، وضبط الحدود في القرى المتاخمة.

وبالتزامن، بدأت الوحدات العسكرية المنتشرة تنفيذ تدابير أمنية في منطقة حوش السيد علي – الهرمل، شملت تسيير دوريات، بهدف ضبط الأمن والحفاظ على الاستقرار في المنطقة الحدودية.

في ذات الصدد، أوضح بيان صادر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، أن هذه التدابير جاءت في ظل الأحداث التي شهدتها الحدود اللبنانية – السورية، وبعد التنسيق بين السلطات اللبنانية والسورية، للحؤول دون تدهور الأوضاع على الحدود.

كما أفاد مراسل المنار بأن وحدات الجيش اللبناني قد دخلت الى الجزء اللبناني من بلدة حوش السيد علي، الواقعة عند الحدود اللبنانية – السورية الشمالية الشرقية، وذلك عقب انسحاب الجماعات السورية المسلحة إلى الجزء السوري من البلدة، بعد أن أقدمت على سرقة محتويات المنازل، وتفجيرها، وإحراقها.

يأتي ذلك بعد اعتداءات استمرت لأيام، حيث استهدفت القرى اللبنانية، ومنها القصر، وسهلات الماء، والمشرفة، ومزرعة بيت الطشم، بالقذائف المدفعية والصواريخ، ما أسفر عن ارتقاء 7 شهداء، وإصابة نحو 60 شخصًا بجروح، فضلًا عن تضرر عدد كبير من المنازل في هذه المناطق خلال اليومين الماضيين.

بالمقابل، ردّ الجيش اللبناني على مصادر النيران، كما حلّقت طائراته الاستطلاعية المسيّرة فوق الخط الحدودي.

ويستعدّ الأهالي للعودة إلى بلدتهم فور تلقّي إشارة من الجيش اللبناني، الذي يعمل على تأمين البلدة، وسط آمال بأن يسهم ذلك في نزع فتيل التوتر على امتداد الخط الحدودي.

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الجيش اللبناني يتخذ تدابير على الحدود مع سوريا لضبط الأمن
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