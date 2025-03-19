المجاعة والدمار يحاصران أكثر من 2.4 مليون فلسطيني، في كارثة إنسانية تهدد قطاع غزة

صرّح المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأن أكثر من 2.4 مليون فلسطيني يواجهون كارثة إنسانية غير مسبوقة في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي، وإغلاق جميع المعابر المؤدية إلى القطاع، حيث شدد المكتب في بيان رسمي اليوم الاربعاء إلى دخول قطاع غزة رسميا أولى مراحل المجاعة وسط تحذيرات من انهيار كامل للأوضاع المعيشية والصحية.

ووفقا للبيان أسفر استمرار إغلاق المعابر وتوقف تدفق المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية عن فقد قرابة مليوني شخص أمنهم الغذائي بالكامل، حيث باتت الأسواق خالية من المواد الغذائية الضرورية.

فيما تفاقمت أزمة المياه الصالحة للشرب بسبب توقف تشغيل عشرات آبار المياه، مما أجبر السكان على اللجوء إلى مصادر مياه غير آمنة، ما يهدد بتفشي الأمراض والأوبئة.

كما شدد المكتب الإعلامي الحكومي على أن استمرار منع إدخال الوقود أدى إلى شلل شامل في قطاع الطاقة والخدمات الأساسية، فقد توقفت عشرات المخابز عن العمل، ما أدى إلى نقص حاد في الخبز، بينما اضطر ملايين السكان لاستخدام الحطب كبديل لغاز الطهي.

كذلك تسبب نقص الوقود في تعطل النقل العام، مما عرقل حركة المواطنين وأثر بشكل مباشر على قدرة المرضى والجرحى على الوصول إلى المستشفيات والمراكز الصحية.

في ذات الصدد، حذر المسؤولون من أن الأيام المقبلة قد تكون كارثية إذا لم يتم فتح المعابر بشكل فوري وإنهاء الحصار، كما أشاروا إلى أن شبح المجاعة يهدد مئات الآلاف من المدنيين، وقد يؤدي استمرار الوضع الحالي إلى انهيار كامل للحياة اليومية في القطاع.

فيما حمّل الكتب الإعلامي الحكومي إسرائيل والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الجرائم التي وصفها بأنها ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، وطالب بضرورة محاسبة مجرمي الحرب "الإسرائيليين" أمام المحاكم الدولية.

كذلك وجّه المكتب الإعلامي الحكومي نداءً عاجلا إلى الدول العربية والإسلامية لتطبيق القرارات المتعلقة بكسر الحصار وفتح معبر رفح وجميع المعابر المؤدية إلى غزة.

كما دعا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى التدخل الفوري لوقف "العدوان الإسرائيلي"، وإدخال المساعدات الإنسانية اللازمة لتفادي كارثة إنسانية محققة تهدد حياة الملايين.

وخلص المكتب في بيانه إلى أن قطاع غزة يقف اليوم على حافة الانهيار، ويحتاج إلى تدخل عاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل أن يصبح الوضع أسوأ مما هو عليه الآن.