الإعلام الحكومى فى غزة يعلن مقتل 4 مسؤولين بارزين

نعى مكتب الإعلام الحكومي في غزة عددا من قيادات العمل الحكومي الذين ارتقوا إثر استهدافهم من الطائرات الإسرائيلية بشكل مباشر، وهم: عصام الدعليس، رئيس متابعة العمل الحكومي، المستشار أحمد الحتة، وكيل وزارة العدل، اللواء محمود أبو وطفة، وكيل وزارة الداخلية، واللواء بهجت أبو سلطان، مدير عام جهاز الأمن الداخلي، بالإضافة إلى عائلاتهم.

كما أكد المكتب، على أن ارتقاء هؤلاء القادة لن يثنيهم عن أداء واجبهم الوطني تجاه الشعب الفلسطيني، مشددا على استمرارهم في أداء الواجب الديني والأخلاقي والمهني لخدمة الشعب الفلسطيني ودعمه في صموده وثباته في وجه العدوان الهمجي.