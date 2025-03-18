الجيش الإسرائيلي الغادر يعلن شن هجوم واسع في أنحاء قطاع غزة

افاد مصدر صحفي بأن طائرات إسرائيلية شنت فجر اليوم الثلاثاء سلسلة غارات عنيفة غادرة على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "بناءً على توجيهات المستوى السياسي، تشن قوات جيش الدفاع والشاباك هجومًا واسعًا على أهداف إرهابية تابعة لمنظمة حماس الإرهابية في أنحاء قطاع ⁧غزة"⁩.

وأوضح المصدر الصحفي أن الجيش الإسرائيلي ينفذ أحزمة نارية في جميع انحاء قطاع غزة، ما أدى لإيقاع شهداء ومصابين في مواصي خانيونس.

وأضاف أن طائرات إسرائيلية قصفت منزلاً في دير البلح وسط قطاع غزة، كما تم استهداف منزل في بيت حانون.

كما استهدفت الغارات محيط مدرسة التابعين الشرعية بمدينة غزة، ومنزل عائلة أبو طير في محيط مسجد البشرى وسط عبسان الكبيرة.