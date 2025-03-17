سوريا - لبنان - فلسطين

قصف صهيوني جديد على جنوب لبنان


أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الإثنين، مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان، إذ ذكر مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان صحفي، إن "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة يحمر بمحافظة النبطية أدت في حصيلة محدثة إلى سقوط قتيل وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين بجروح".

كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن "مسيرة إسرائيلية نفذت اليوم عدوانا جويا حيث شنت غارة جوية بصاروخ موجه مستهدفة دراجة نارية كانت على طريق حي البيدر في بلدة يحمر الشقيف، وعلى متنها شخصان، فأصيبت الدراجة بشكل مباشر، وصودف مرور سيارة في المكان، فأصيبت بشظايا الصاروخ واندلعت فيها النيران، كما تضرر سوبر ماركت جراء الغارة واندلعت فيه النيران".

وبحسب الوكالة، عملت فرق الإسعاف على نقل الإصابات، كما عملت فرق الدفاع المدني اللبناني والهيئة الصحية على إخماد النيران في السوبر ماركت والفان.

وكان اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل قد دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، على أن تنسحب إسرائيل بعد 60 يوماً من الأراضي اللبنانية ، ومُدّدت مهلة تنفيذ الاتفاق حتى 18 فبراير الماضي. ولم تلتزم إسرائيل ببنود الاتفاق، ولا تزال قواتها متواجدة في 5 نقاط جنوبي لبنان.

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