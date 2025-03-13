سوريا - لبنان - فلسطين

سلاح الجو الإسرائيلي يقصف منطقة سكنية في دمشق


أفادت وسائل إعلام عربية، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، بسقوط صاروخين على منطقة سكنية في مشروع دمر في العاصمة السورية دمشق، فيما اشارت إلى تضرر عدد من المباني جراء القصف الذي ترافق مع دوي انفجارات قوية.

وبحسب وسائل الإعلام، فأن "سلاح الجو الإسرائيلي هاجم أهدافا في العاصمة السورية دمشق"، لافتة إلى أن "الأهداف التي تعرضت للهجوم تابعة لحركة (الجهاد الإسلامي) الفلسطينية".

وأشارت الى أن "الجيش الإسرائيلي شن عدة غارات على مواقع في درعا تحديدا في منطقة إزرع بريف درعا الشمالي وكذلك بتل الحارة الاستراتيجي، وكان من المواقع العسكرية في ريف درعا الغربي وهو من أعلى التلال في تلك المنطقة".

وتابعت الوسائل أن "الغارات تزامنت مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في ريف درعا الغربي وكذلك في محافظة القنيطرة المجاورة".

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