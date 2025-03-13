روسيا استقبلت تسعة آلاف لاجئ في حميميم فروا من العنف بالساحل السوري

صرّحت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن استقبال قاعدة حميميم الروسية في اللاذقية زهاء تسعة آلاف سوري معظمهم من النساء والأطفال، فروا من القتل والعنف في مناطقهم بالساحل السوري، حيث ذكرت زاخاروفا: "نشعر بصدمة بالغة إزاء الأحداث المأساوية التي وقعت في سوريا. الضحايا المدنيون أبرياء، واستخدام العنف ضد المدنيين أمر غير مقبول ولا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال، وموسكو تدين مجازر المدنيين وتأمل في معاقبة المسؤولين عنها".

وأضافت أن موسكو "تدين بأشد العبارات هذه المجازر الجماعية"، معربة عن تعازيها لذوي الضحايا.

وقالت: "فتحت القاعدة الجوية الروسية في حميميم أبوابها أمام الفارين الذي كانوا يبحثون عن ملاذ آمن من أعمال العنف. كانوا يبحثون عن النجاة، مدركين أن الأمر أصبح مسألة حياة أو موت بالنسبة لهم. استقبل جنودنا أكثر من 8 آلاف شخص، وفقا للإحصاءات حتى يوم أمس زهاء 9 آلاف شخص معظمهم من النساء والأطفال".

وتابعت: "نرى أن السلطات الحالية في دمشق تدرك مسؤوليتها في حماية حقوق مواطنيها الشرعية في سوريا، بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية، ونتابع عن كثب جهودهم لاستعادة الأمن والاستقرار. القيادة السورية أكدت التزامها بالحفاظ على الوحدة الوطنية، وشكلت لجنة للتحقيق في هذه الأحداث، ونأمل أن يتم تحديد المسؤولين عن هذه الأعمال ومعاقبتهم بشكل عادل".

وأشارت زاخاروفا إلى أن روسيا تحافظ على اتصالات مع السلطات السورية الحالية.

وأضافت أن الجانب الروسي لم يتلق أي معلومات عن إصابات بين المواطنين الروس في الأحداث التي شهدتها محافظتا اللاذقية وطرطوس السوريتان.

واندلعت اشتباكات عنيفة في محافظتي اللاذقية وطرطوس في سوريا يوم 6 مارس الجاري بين القوات الأمنية السورية والجيش من جهة، ومجموعات مسلحة في مناطق باللاذقية وطرطوس.

وبحسب أحدث البيانات الصادرة عن "المرصد السوري لحقوق الإنسان" قتل 830 مدنيا معظمهم من الطائفة العلوية.