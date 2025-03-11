سوريا - لبنان - فلسطين

موسكو تعلق بشأن أحداث سوريا: كارثة على الشرق الأوسط


اكدت روسيا، اليوم الثلاثاء (11 آذار 2025)، إن عدم استقرار سوريا قد يكون له تداعيات كارثية على المنطقة بأسرها.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين، إنها "منطقة متفجرة للغاية، بالطبع.. زعزعة الاستقرار أو عدم الاستقرار في واحدة من بلدان المنطقة قد يكون له تداعيات كارثية على المنطقة بأسرها، لذلك نريد أن نرى سوريا موحدة ومزدهرة ومتطورة وذات مستقبل واضح وصديقة".

وأضاف، أن "روسيا تتواصل مع دول أخرى بشأن الوضع في سوريا بعد اندلاع العنف على مدى الأيام القليلة الماضية".

وفي السياق ذاته، نقلت وكالة "تاس" للأنباء عن سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا قوله أمس الاثنين إن روسيا تتواصل مع الولايات المتحدة للتنسيق بشأن تصاعد العنف في سوريا.

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موسكو تعلق بشأن أحداث سوريا: كارثة على الشرق الأوسط
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