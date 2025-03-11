إعلام عبري: استعداد عال وقلق في إسرائيل بعد تهديد الحوثيين باستئناف العمليات

ذكرت وسائل إعلام عبرية أن الحوثيين حددوا الساعات المقبلة كموعد لاستئناف عمليات إطلاق الصواريخ نحو إسرائيل، موضحة أن سلاح الجو الإسرائيلي اتخذ سلسلة من الإجراءات لتعزيز الجاهزية.

وسلطت صحيفة "معاريف" العبرية الضوء على "احتمال عودة الحوثيين بعد هدوء طويل في الساحة اليمنية، وتنفيذ عمليات خلال الساعات القادمة باتجاه إسرائيل".

وأشارت الصحيفة إلى أن "الحوثيين حددوا الساعات المقبلة كموعد لاستئناف عمليات إطلاق الصواريخ وإرسال الطائرات المسيرة نحو إسرائيل".

وأضافت أن "سلاح الجو الإسرائيلي، يتعامل بجدية كبيرة مع التهديدات القادمة من اليمن، حيث تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات لتعزيز الجاهزية، من بينها وضع عدة أنظمة في حالة تأهب، بما في ذلك منظومة اعتراض الصواريخ حيتس".

وأعلن المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين في وقت سابق، جهوزيته لتنفيذ العمليات العسكرية البحرية ضد الملاحة الإسرائيلية.