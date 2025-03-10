الأمم المتحدة تطالب بوقف فوري لقتل المدنيين في شمال غربي سوريا

دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك إلى وقف فوري لعمليات قتل المدنيين في المناطق الساحلية بشمال غربي سوريا، مشيرا إلى تنفيذ عمليات إعدام بإجراءات موجزة على أساس طائفي، إذ أكد تورك في بيان: "يجب إجراء تحقيقات سريعة، شفافة، ونزيهة في جميع عمليات القتل والانتهاكات الأخرى، مع محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم لضمان العدالة للضحايا".

كما شدد، على أن "إعلان السلطات الانتقالية نيتها احترام القانون يجب أن يترجم إلى إجراءات فورية لحماية السوريين وضمان حقوقهم الأساسية، بعيدا عن أي تمييز أو انتهاك".