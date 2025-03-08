حصيلة جديدة لضحايا القصف الإسرائيلي على غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم السبت ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 48.453 شهيداً، و111.860 مصابا منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023، كما أضافت الوزارة "لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وجاء في التقرير الإحصائي اليومي: "وصل مستشفيات قطاع غزة 7 شهداء، بينهم شهيد واحد تم انتشاله من تحت الأنقاض و6 شهداء جدد، إلى جانب 8 إصابات خلال الساعات الـ48 الماضية".

وأهابت "بذوي شهداء ومفقودي الحرب بضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة".

من جانب آخر، ذكر المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرا: إن "إسرائيل تحتجز جثامين نحو 1500 فلسطيني، من بينهم 665 جثمانا موثقا، في الثلاجات و"مقابر الأرقام" بعضهم منذ ستينيات وسبعينيات القرن الماضي".

وأضاف "يجب الإفراج الفوري عن الجثامين المحتجزة كافة لدى الاحتلال الإسرائيلي وتمكين ذويهم من دفنهم بكرامة وفقا للعادات والتقاليد الدينية والإنسانية"، وتابع "مطلوب محاسبة الاحتلال دوليا على جرائمه المتعلقة باحتجاز الجثامين والإخفاء القسري".

كما ذكر أن "السماح للاحتلال مواصلة جرائمه دون حساب وصمة عار على جبين المجتمع الدولي الذي يدعي الدفاع عن الحقوق الإنسانية"، وقال إن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمجتمع الدولي لا ينبغي أن يتعاملوا مع قضية احتجاز الجثامين بازدواجية".

وتابع، "جريمة احتجاز الجثامين تفضح الموقف الدولي المتخاذل الذي يتغاضى عن انتهاكات إسرائيل الصارخة للقانون الدولي في الوقت الذي يهدد فيه ترامب بالإبادة الجماعية في غزة".