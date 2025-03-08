رسالة من الأمين العام لحزب الله الى أهل الوفاء وحملة الراية

وجّه الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم رسالة الى أهل الوفاء وحملة الراية بعد مشاركتهم في تشييع الشهيدين السيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين. واكد ان “المشاركة بالتشييع تنظيما وحضورا أعطى ثماره في هذا المشهد الذي لا مثيل له”.

وخصّ الشيخ قاسم في رسالته المقاومين بالشكر، واكد ان “مشاركتنا في بناء الدولة مستمرة”، وتابع “زادتنا دماء الشهداء وتضحيات الجرحى وعذابات الاسرى دافعا وقوة، ونحن مطمئنون بنصر الله وتحقيق الامل الكبير بفرج صاحب العصر والزمان”.