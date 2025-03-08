مستشار سابق بالمجلس العلوي: جماعة الجولاني ابادت عوائل بالكامل في الساحل السوري

اكد مستشار الرئيس السابق للمجلس العلوي، محمد ناصر، اليوم الجمعة، قيام جماعة الجولاني بابادة عوائل بالكامل في الساحل السوري.

وقال ناصر في حديث لبرنامج "جيوسياسي" الذي يعرض على "العهد"، إن "أكثر من 1700 مدني قتلوا في منطقة الساحل السوري بينهم نساء وأطفال".

وأضاف، أن "جماعة الجولاني ابادت عوائل بالكامل في منطقة الساحل السوري تحت شعار بـ(الذبح جيناكم)".

وأشار الى أن "جماعة الجولاني نكلت بالعلويين لتمسكهم بهويتهم الوطنية ورفضهم تقسيم سوريا".