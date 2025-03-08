خبير: الجولاني انتهى وسوريا سوف تقسم وهذا ما يريده نتنياهو

أكد الخبير في شؤون الجماعات الاسلامية نضال حمادة، ، أن الجولاني انتهى وسوريا سوف تقسم وهذا ما يريده نتنياهو.

وقال حمادة في حديث لـ"العهد"، إن "هناك مذبحة يرتكبها ارهاب السلطة الجديدة في سوريا بحق الاقليات بدعم امريكا وإسرائيل"، مؤكدا ان "الجولاني انتهى وسوريا سوف تقسم وهذا ما يريده نتنياهو".

وأضاف ان "الجماعات المسلحة التابعة للجولاني كلها اصبحت على الساحل السوري لقتل من انتفضوا ضدهم"، مبينا ان "تصفيات طائفية تقوم بها الجماعات التابعة للجولاني وهذا بداية لتقسيم سوريا".

واكد حمادة ان "الجولاني اتفق مع امريكا واسرائيل لاخذ الجولان وشمال سوريا مقابل انهاء تظاهرات العلويين".