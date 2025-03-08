الساحل السوري "خطير ومرعب".. عصابات الجولاني تنفذ مجازر جماعية بحق العلويين

وصفت مذيعة قناة الميادين راميا الإبراهيم، امس الجمعة، أن مايجري في الساحل السوري من قبل عصابات الجولاني الإرهابية "خطير جداً ومرعب".

وقالت الإبراهيم في تدوينة "، إن "مايجري في الساحل السوري خطير جداً ومرعب، مجازر وتصفيات للمدنيين من الطائفة العلوية وآخرها في قرية المختارية والتي تشهد مع مناطق اخرى ما أعلن وسماها الأمن العام عمليات تمشيط"، مبينة أن "الصور والمشاهد قاسية ومخيفة، والجثث على الارض".

‏وأضافت، أن "هذه ليست دولة ولا حكم جديد هذه جماعات اجرامية تكفيرية تمارس تطهيراً عرقياً وكبريات وسائل الإعلام العربية ولاسيما تلك التي غطت مؤامرة السيطرة على سوريا وإسقاط دمشق على أنها انتصار ثورة وحرية تؤمن غطاءً بروايات كاذبة".

‏واشارت الابراهيم الى، أن "التاريخ لن يرحمكم، هذه سوريا اذا ما استتب العنف فيها والجهل والتكفير لن يكون أحد بأمن ولن تسلم ولا إمارة أو مملكة".