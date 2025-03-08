أكثر من مئتي عائلة من الطائفة العلوية تم تصفيتهم في الساحل السوري على يد ارهابيي الجولاني"

افاد مصدر صحفي وشهود عيان عن اعدام وتصفية أكثر من مئتي عائلة من الطائفة العلوية في الساحل السوري على يد ارهابيي الجولاني"

ووفقا لمصادر محلية، شهدت الساعات الماضية مجازر مروعة بحق المدنيين في عدة قرى وبلدات في محافظة اللاذقية وطرطوس، حيث تم استهداف أهالي المنطقة بشكل عشوائي، مما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا بين قتلى وجرحى. وقد أدى هذا الوضع إلى نزوح مئات العائلات التي فضلت البحث عن ملاذ آمن في قاعدة حميميم، التي تعتبر منطقة محمية بوجود القوات الروسية.