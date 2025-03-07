سوريا - لبنان - فلسطين

إيران تبدي قلقها من تصاعد العنف في سوريا وتدعو لضمان أمن المدنيين


أعربت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة (7 آذار 2025)، عن قلقها العميق إزاء تصاعد العنف وانعدام الأمن في مناطق مختلفة من سوريا، مؤكدةً أن طهران تتابع التطورات عن كثب.

وقال المتحدث باسم الوزارة، إسماعيل بقائي، في بيان رسمي  إن " إيران تؤكد على مسؤولية الحكومة المؤقتة في ضمان أمن جميع المواطنين السوريين، معرباً عن رفضه القاطع للعنف وإراقة الدماء، بغض النظر عن الأطراف المتورطة.

وأشار بقائي إلى أن "استمرار الاضطرابات سيزيد من حالة عدم الاستقرار، ويفتح المجال أمام تدخلات خارجية، خاصةً من قبل إسرائيل".

وفي سياق متصل، أعلنت السلطات السورية فرض الأحكام العرفية في مدينة طرطوس، وذلك بعد اندلاع مواجهات عنيفة بين قوات الحكومة والجماعات الموالية للنظام السابق.

ووفقًا للإعلام الرسمي السوري، تشهد المناطق الساحلية الشمالية الغربية اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية وعناصر لا تزال موالية للحكم السابق.

كما أفادت وسائل إعلام حكومية أن الاشتباكات الدامية في محافظة اللاذقية، بالقرب من قاعدة جوية روسية، أسفرت عن سقوط ما لا يقل عن 70 قتيلاً.

فيما قال مصدر في وزارة الدفاع السورية قوله إن القوات المسلحة أُرسلت إلى شمال وشرق اللاذقية للتعامل مع "مجموعات مسلحة خارجة عن القانون" والقضاء عليها.

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