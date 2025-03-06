سوريا - لبنان - فلسطين

مظاهرة معارضة في محافظة السويداء السورية تزامنا مع تفعيل قوى الأمن العام في المحافظة


أعلنت "حركة رجال الكرامة" أكبر فصيل عسكري في محافظة السويداء جنوب سوريا، عن تفعيل نشاط "قوى الأمن العام" في المحافظة بالتعاون مع وزارة الداخلية السورية، حيث أكدت الحركة أن دخول الأمن العام للمحافظة جاء بالتنسيق بين "حركة رجال الكرامة" و"مضافة الكرامة" و"تجمع أحرار جبل العرب" من جهة، ووزارة الداخلية من جهة أخرى.

وأشارت الحركة إلى أن كوادر وقيادات محلية من أبناء السويداء تقود عمل "الأمن العام" بدعم لوجستي من وزارة الداخلية، بهدف ضبط الوضع الأمني في المحافظة ومحاربة الجريمة والمخدرات.

ويأتي هذا الإجراء في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار الأمني في المنطقة. بالمقابل، شهدت ساحة الكرامة في السويداء، اليوم الخميس، مظاهرة معارضة للإدارة الحالية في سوريا، استجابة لدعوات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وهتف المتظاهرون بعبارات تأييد للزعيم الروحي للموحدين الدروز في المحافظة، الشيخ حكمت الهجري "بالروح بالدم نفديك أبو سلمان" ورفعوا صوره خلال التظاهرة، وفقا لما أفاد به مراسل "السويداء 24".  كما قام المتظاهرون بإنزال العلم السوري الأخضر ورفع علم الدروز على مبنى المحافظة وتم طرد المحافظ الجديد، وفق وسائل إعلام محلية.

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مظاهرة معارضة في محافظة السويداء السورية تزامنا مع تفعيل قوى الأمن العام في المحافظة
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