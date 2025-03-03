مقتل شخص وإصابة 4 آخرين بعملية طعن وإطلاق نار في محطة الحافلات المركزية بخليج حيفا

صرحت وسائل إعلام صهيونية بمقتل شخص وإصابة أربعة آخرين على الأقل في عملية طعن وإطلاق نار بمحطة الحافلات المركزية في خليج حيفا، مشيرة إلى أن خلفية الحادث غير معروفة بعد، حيث ذكرت شرطة الإحتلال في بيانها: "بلاغ أولي الاشتباه في عملية إطلاق نار إرهابية في حيفا، وقوات الشرطة في طريقها إلى المكان"، مشيرة إلى أن "هناك معلومات على وجود عدد من المصابين، ولم تُعرف حالتهم بعد".

بالمقابل، أعلن الإسعاف في جيش الإحتلال إصابة أربعة أو خمسة أشخاص، فيما أفادت الإذاعة الإسرائيلية بمقتل شخص واحد.