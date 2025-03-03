سوريا - لبنان - فلسطين

كشف المزيد من الفشل الاستخباراتي الإسرائيلي في معركة “طوفان الاقصى”


 

كشف جيش العدو الإسرائيلي مساء الأحد نتائج تحقيقه في هجوم “طوفان الأقصى” الذي شنّته “كتائب القسام” وفصائل فلسطينية على مستوطنة “نتيف هعسرا” الصهيونية بغلاف غزة في 7 أكتوبر 2023.

وأكد التحقيق “وقوع فشل استخباراتي وتفسير خاطئ للبيانات الاستخباراتية الواردة، ما أسهم في تأخر رد الجيش”، وأشار إلى أن “تقييم الوضع في ساعات الصباح الأولى كان روتينيا ولم تكن هناك أي تحذيرات مسبقة حول الهجوم”.

ولفت التحقيق إلى أنه “في الساعة 06:29 صباحا، استهدف المقاتلون الفلسطينيون نظام المراقبة الناري في المستوطنة، مما أدى إلى فقدان الجيش القدرة على رصد التسلل والإبلاغ عنه في الوقت المناسب”، وأوضح أن “المسلحين تسللوا إلى المستوطنة باستخدام الطائرات الشراعية، ثم انتقلوا من منزل إلى آخر في ظل غياب الاتصالات بين الجيش وسكان المستوطنة”، وتابع “لم تصل قوات إسرائيلية كبيرة إلى المنطقة إلا بعد الظهر، بعدما غادرها عناصر القسام”.

وأسفر الهجوم عن مقتل 17 مستوطنا صهيونيا داخل المستوطنة، إضافة إلى ثلاثة آخرين خارجها، بينهم أعضاء في فرقة الطوارئ، فيما أصيب العشرات بجروح متفاوتة.

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة “معاريف” الصهيونية أن “خطة الخداع التي نفذتها كتائب القسام قبل هجوم طوفان الأقصى تعد واحدة من أكبر وأعقد الخطط في التاريخ العسكري”.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
كشف المزيد من الفشل الاستخباراتي الإسرائيلي في معركة “طوفان الاقصى”
سماع دوي انفجارات في العاصمة السورية دمشق وانباء اولية عن قصف لطيران الاحتلال الصهيوني
تعليق اممي على وقف النار في غزة واطلاق سراح الرهائن
حركة حماس تطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للانتقال إلى المرحلة التالية من وقف إطلاق النار
حركة حماس تعلن استعدادها للتنازل عن حكم غزة مقابل إقامة دولة فلسطينية مستقلة
بالتزامن مع تشييع شهداء حزب الله، جيش الإحتلال يجري عمليات تمشيط في جنوب لبنان
أول تعليق من (قسد) بعد قرار أوجلان
البرلمان اللبناني يمنح الثقة لحكومة نواف سلام
حماس تؤكد أنها ستسلم جثث 4 رهائن الليلة للصليب الأحمر
الجيش الإسرائيلي يعرض نتائج تحقيق "صادم" للهجوم على نحال عوز في 7 اكتوبر ويقول: نعتذر.. لقد فشلنا
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك