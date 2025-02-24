السيد الشهيد هاشم صفي الدين إلى مثواه الأخير في ثرى بلدة دير قانون النهر الجنوبية

يُشيّع حزب الله اليوم الإثنين، أمينه العام السابق الشهيد السيد هاشم صفي الدين، إلى مثواه الأخير في بلدته دير قانون النهر الجنوبية. وينطلق موكب التشييع الرسمي عند الساعة الثالثة من ظهر اليوم من أمام حسينية سيد الشهداء، ليجوب شوارع البلدة باتجاه باحة المرقد، حيث ستستقبله ثلة من المقاومين، ليؤدوا القسم والبيعة، قبل أن يُسجّى في مرقده الشريف.

وسيكون هناك استقبال شعبي لوصول النعش، حيث يتقبل حزب الله وأهل الشهيد السيد هاشم صفي الدين التعازي والتبريكات في حسينية البلدة، على أن تنطلق مراسم التشييع عند الساعة الثالثة عصرًا، يتقدّمها الفرق الكشفية وحملة الرايات، باتجاه باحة المراسم على امتداد سبعمئة متر.

وخلال المئة متر الأخيرة، سيتولى التشييع ثلة من علماء الدين يقومون بحمل النعش على الأكتاف إلى باحة المراسم، حيث يجري استعراض عسكري، ومراسم الوداع الرسمية، قبل أن تُؤدى الصلاة على الجسد الطاهر للشهيد الهاشمي، ومواراته في الثرى.

وتمّ تجهيز الطريق التي سيسلكها الموكب وباحة المراسم بشاشات عرض ضخمة، إضافة إلى مدرج خاص بسرية القسم، وأماكن مخصصة لاستقبال الشخصيات وعوائل الشهداء.