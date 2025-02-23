سوريا - لبنان - فلسطين

حركة حماس: لن يكون هناك أي حديث مع العدو عبر الوسطاء قبل الإفراج عن الأسرى


صرّح القيادي بحركة حماس محمود المرداوي اليوم الأحد، بأنه لن يكون هناك أي حديث مع الجانب الإسرائيلي قبل الإفراج عن الأسرى، حيث ذكر المرداوي عبر قناته على "تلغرام": "لن يكون هناك أي حديث مع العدو  عبر الوسطاء في أي خطوة قبل الإفراج عن الأسرى المتفق على إطلاق سراحهم مقابل الأسرى الإسرائيليين الستة". كذلك شدد على أنه يتوجب "على الوسطاء إلزام العدو بتنفيذ الاتفاق".

فيما أعلنت حركة "حماس" أمس السبت عن إتمام "كتائب القسام" عملية تسليم 6 أسرى إسرائيليين في إطار التزامها ببنود اتفاق التبادل، بالرغم من المماطلة الإسرائيلية بهذا الصدد.

وأوضحت الحركة في بيان رسمي أن "هذا الإنجاز يعكس التزام المقاومة بالاتفاقات المبرمة، على عكس إسرئيل التي لا زال تماطل في تنفيذ التزاماتها".

كما أكدت "حماس" جاهزيتها للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، معربة عن استعدادها الكامل لإتمام صفقة تبادل شاملة تحقق وقفا دائما لإطلاق النار وانسحابا إسرائيليا كاملا من الأراضي الفلسطينية.

وشددت على أن الطريق الوحيد لعودة الأسرى الإسرائيليين إلى ذويهم هو عبر التفاوض المباشر والالتزام الصادق ببنود الاتفاق.

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