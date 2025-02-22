سوريا - لبنان - فلسطين

جندي إسرائيلي أسير يقبل رأس عنصر من القسام!


أقدم أحد الأسرى الإسرائيليين الثلاثة الذين أفرجت عنهم حماس اليوم السبت بإطار الدفعة السابعة من صفقة التبادل عل تقبيل رؤوس عناصر من كتائب القسام كانوا يرافقونه، في خطوة لافتة، حيث ظهر الأسرى الإسرائيليون الثلاثة بحالة جسدية جيدة نسبيا، وقد حيوا الحاضرين بحرارة، وأقدم أحدهم على تقبيل رأس أحد جنود كتائب القسام.

وأكملت حماس اليوم الدفعة السابعة من عملية تبادل الأسرى، حيث سلمت أسيرين إسرائيليين صباحا في منطقة رفح إلى الصليب الأحمر، ومن ثم سلمت في دفعة ثانية 3 أسرى إسرائيليين آخرين في منطقة النصيرات وسط غزة، فيما قررت تسليم الجندي الإسرائيلي الأسير هشام السيد في مدينة غزة دون مراسم، احتراما لفلسطينيي الداخل.

بالمقابل، ذكر القيادي في حركة حماس محمود مرداوي إن تقبيل رأس أحد أفراد كتائب القسام من قبل أسير يمكن أن يحمل دلالات متعددة، حسب السياق والنية وراء الفعل، مشيرا إلى أنه قد يدل على التقدير والاحترام وقد يكون تعبيرا عن الامتنان والاحترام لدور كتائب القسام في تحريره والدفاع عنه من محاولات القتل، وقد يكون أيضا تعبيرا عن التأثر والفرح.

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