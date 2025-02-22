لجنة مراسيم تشييع الشهيدين السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين، تصدر توجيهات للمشيعين

أصدرت اللجنة التنظيمية العليا لمراسيم تشييع الشهيدين السيد الشهيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين، اليوم السبت، توجيهات للمشيعين، حيث ذكرت اللجنة خلال مؤتمر الصحفي: إن "على المشيعين المحافظة على حرمة المناسبة، وتجنب مضايقة الآخرين، والالتزام بالتعليمات، وكذلك يجب أن لا يكون إحياء المناسبة فيه إزعاج وإلحاق أذى بالناس".

كما شددت اللجنة على "ضرورة التعاون مع الجهات المسؤولة عن توفير الحماية للمشيعين، والالتزام بالتعليمات التي تصدر من الجهات المسؤولة عن هذا الحدث المهم"، داعية الى "عدم الانصياع للحرب النفسية التي يحاول البعض إثارتها من أجل تقليل نسبة المشاركة في تشييع الشهيدين".

فيما أكدت على أهمية المشاركة بقوة في تشييع هذين الرمزين الكبيرين".