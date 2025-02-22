سوريا - لبنان - فلسطين

انطلاق عملية تسليم ثلاثة أسرى إسرائيليين في النصيرات وسط غزة


بدأت اليوم السبت، عملية تسليم ثلاثة أسرى إسرائيليين في منطقة النصيرات وسط غزة، وذلك عقب عملية التسليم الأولى التي جرت قبل وقت قصير في رفح وشملت أسيرين إسرائيليين، حيث ذكرت إذاعة جيش الإحتلال إن فريق الصليب الأحمر الدولي توجه إلى منطقة التسليم الثانية في النصيرات وسط قطاع غزة.

وأعدت حماس في النصيرات، منصة لتسليم الأسرى، وسط حضور كثيف من سكان المنطقة.

وكان من المقرر الإفراج عن الأسير هشام السيد الذي أسر في غزة منذ 10 سنوات، وإيليا كوهين وعمر شيم طوف وعمر وانكرت الذين أسروا خلال هجوم السابع من أكتوبر، لكن صحيفة "هآرتس" نقلت عن مصدر أمني قوله إن الجيش الإسرائيلي يستعد لتسلم أحد الأسرى من مدينة غزة، من دون كشف مزيد من التفاصيل.

فيما نقلت قناة الجزيرة عن مصدر قوله إن "حماس ستسلم الأسير هشام السيد في مدينة غزة، ولن تجري له مراسم تسليم على اعتبار أنه من عرب الداخل".

كذلك، ذكر مصدر في كتائب القسام للقناة، إن "الاحتلال تخلى عن الأسير هشام السيد 10 سنوات لأنه فلسطيني من الداخل مع أنه خدم بصفوفه"، مشيرا إلى أن "حالات التجنيد الشاذة لفلسطينيي الداخل في صفوف الاحتلال مرفوضة من الكل الفلسطيني".

كما أكد المصدر أن الكتائب قررت تسليم هشام السيد دون مراسم احتراما لفلسطينيي الداخل. 

وكانت منطقة رفح جنوب القطاع، شهدت اليوم تسليم الأسيرين الإسرائيليين تال شوهام وأفرا منغستو إلى فريق من الصليب الأحمر الدولي ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل.

بالمقابل، أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية أن هناك استعدادات لبدء تنفيذ عملية الإفراج عن معتقلين فلسطينيين من سجني عوفر وكتسيعوت.

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