سوريا - لبنان - فلسطين

الكشف عن أعداد الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم غدا السبت


كشف مكتب إعلام الأسرى في فلسطين، اليوم الجمعة، عن أعداد الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم غدا السبت، في إطار المرحلة الأولى من صفقة التبادل، بين حركة "حماس" وإسرائيل.

وقال مكتب إعلام الأسرى، في بيان: "سيفرج غدا عن 50 أسيرا محكوما بالسجن المؤبد، و60 أسيرا من الأحكام العالية، و47 أسيرا من أسرى "وفاء الأحرار" المعاد اعتقالهم، و445 أسيرا من أسرى قطاع غزة الذين جرى اعتقالهم بعد الـ7 من تشرين الاول 2023.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن أبو عبيدة المتحدث باسم "كتائب القسام" أن حركة "حماس" قررت الإفراج عن 6 أسرى إسرائيليين يوم غد السبت في إطار صفقة طوفان الأقصى.

وقال أبو عبيدة إن الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم هم:

إيليا ميمون اسحق كوهن

عمر شيم توف

عومر فنكرت

تال شوهام

أفيرا منغستو

هشام السيد

وسلمت "حماس" أمس الخميس جثث 4 أسرى إسرائيليين، بينهم طفلين أريئل وكفير بيباس ووالدتهم شيري بيباس، لتعلن إسرائيل لاحقا أن الجثة ليست لبيباس، وتسبب هذا الإعلان بضجة في الحكومة الإسرائيلية، حيث هدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم، بأن حماس ستدفع الثمن الكامل، بسبب عدم إعادة جثة شيري بيباس مع طفليها، واصفا الأمر بالانتهاك القاسي والشرير للاتفاق.

لتقر حماس لاحقا باحتمال وجود خطأ أو تداخل بالجثامين مؤكدة في المقابل أن لا مصلحة لها في عدم الالتزام بالاتفاق.

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الكشف عن أعداد الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم غدا السبت
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